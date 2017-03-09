Рубль «хорошо потратился» на 8 Марта

Мировые цены на нефть растут сегодня в рамках коррекции после снижения в среду, свидетельствуют данные торгов. На торгах 8 марта нефть Brent дешевела до 52,93 доллара, а WTI - до 50,05 доллара, минимумов с 8 и 15 декабря прошлого года соответственно, на фоне роста коммерческих запасов этого сырья в США.

В среду Минэнерго страны сообщило, что запасы за неделю, завершившуюся 3 марта, выросли сразу на 8,2 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 528,4 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы увеличились лишь на 1,967 миллиона баррелей - до 522,167 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,62%, или на 56 тысяч баррелей в сутки, до 9,088 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 0,9 миллиона баррелей, составив 64,4 миллиона баррелей.

По мнению аналитиков «ANZ», мнение которых приводит агентство «Рейтер», на рынке был большой объём спекулятивных длинных позиций. Это привело к резкому снижению цен на «чёрное золото». Эксперты также отметили, что разговоры о продлении соглашения ОПЕК и других нефтедобывающих стран о заморозке добычи нефти становятся все активнее.

Сегодня рубль падает к бивалютной корзине в начале торгов на Московской бирже после обвала цен на нефть на торгах.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,8180 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 55,5 копейки. К последней сделке 7 марта доллар подскочил на 63,8 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, повысился на 25,7 копейки и составил 61,9633 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 42,58 копейки.