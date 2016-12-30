Рубль на 31 декабря уходит ослабевшим

Центральный банк России с 31 декабря установил официальный курс доллара в размере 60,6569 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 38,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,8111 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 78,97 копейки.