Мурманская область. Арктика30.12.16 14:23
Рубль на 31 декабря уходит ослабевшим
Центральный банк России с 31 декабря установил официальный курс доллара в размере 60,6569 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 38,39 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 63,8111 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 78,97 копейки.
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