Рубль немного укрепился к бивалютной корзине, корректируясь после снижения

Мировые цены на нефть сегодня показывают некоторую негативную динамику на опубликованных 20 января данных американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes» об увеличении числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам завершившейся 20 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 35 штук, или на 5,3%, до 694 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 57 штук, или на 8,9%. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 29 единиц, или на 5,55%, до 551 штуки. Число газодобывающих установок выросло на шесть единиц, или на 4,41%, и составило 142 штуки.

По данным аналитика «Price Futures Group» Фила Флинна, мнение которого приводит газета «The Wall Street Journal», количество нефтяных буровых установок в США находится на максимальных отметках за год и два месяца.

«С учётом того, что количество нефтяных буровых установок будет оставаться на нынешних уровнях, мы оцениваем, что добыча нефти в США вырастет на 315 тысяч баррелей в день с четвертого квартала 2016 года по четвертый квартал 2017 года на сланцевых месторождениях «Eagle FordF», «Bakken» и «Niobrara», - приводит газета мнение аналитиков «Goldman Sachs».

Сдержали удешевление нефти сделанные в воскресенье заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что он ожидает достижения в феврале 100-процентного выполнения всеми странами договоренностей о сокращении добычи нефти в феврале. Фалих также добавил, что в январе-феврале королевство планирует сохранить свою добычу нефти на уровне чуть менее 10 миллионов баррелей в сутки.

Доллар сегодня снижается, а евро растёт на Московской бирже. Рубль чуть укрепился к бивалютной корзине, корректируясь после снижения в конце прошлой недели.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,5790 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 9 копеек. К последней сделке 20 января доллар снизился на 17,60 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 29,11 копейки и составил 64,0183 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 10 копеек.