Рубль незначительно дорожает к уровням закрытия на фоне стабильной нефти

Цена нефти сегодня незначительно снижается на фоне увеличения добычи в США, свидетельствуют данные торгов.

25 января Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 января, выросла на 0,19%, или на 17 тысяч баррелей в сутки, до 8,961 миллиона баррелей в сутки. Трейдеры отмечают, что увеличение добычи в США компенсирует сокращение добычи странами, входящими и не входящими в ОПЕК, пишет агентство «Рейтер».

«Внимание участников рынка заострено на двух вещах: реакции (производителей. - Ред.) сланцевой нефти на более высокие цены и степень выполнения ОПЕК (договоренностей по сокращению добычи. - Ред.)», - цитирует агентство аналитиков банка «Barclays».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 60,4082 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 77,26 копейки. Однако к последней сделке 26 января доллар снизился на 3 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос 20 копеек и составил 64,3972 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 20 копеек.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль снизился к доллару и евро в четверг вечером на ожиданиях покупок валюты Центробанком для нужд Минфина. Сегодня российская валюта незначительно дорожает к уровням закрытия на фоне стабильной нефти.