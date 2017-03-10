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Мурманская область. Арктика10.03.17 10:32

Рубль незначительно дорожает, поддерживаемый растущей нефтью

Мировые цены на нефть растут сегодня  в рамках коррекции после снижения 9 марта, свидетельствуют данные торгов. В четверг нефть марки Brent достигала минимума с 1 декабря 2016 года, а WTI - дешевела до наименьших значений с 30 ноября. Инвесторы отыгрывали опубликованные 8 марта данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв).

Минэнерго этой страны сообщило, что запасы за неделю, завершившуюся 3 марта, выросли сразу на 8,2 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 528,4 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы увеличились лишь на 1,967 миллиона баррелей - до 522,167 миллиона баррелей.

Наблюдатели не исключают, что вчерашний обвал - одномоментное явление. «Распродажа на рынке случилась, потому что инвесторы потеряли терпение. Нынешняя ситуация временная, и предложение и спрос придут к равновесию в конечном итоге», - цитирует газета «The Wall Street Journal» аналитика «ICIS China» Ли Ли.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,2253 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 39,35 копейки. Однако к последней сделке 9 марта доллар снизился на 9,22 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, повысился на 74,10 копейки и составил 62,7321 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, снизился. Снижение составило 2 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль заметно снизился к доллару и евро в четверг вечером на фоне возобновившегося падения нефтяных цен. Сегодня российская валюта незначительно дорожает к уровням закрытия, поддержанная растущей нефтью.

 

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