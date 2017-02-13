Мировые цены на нефть сегодня демонстрируют отрицательную динамику на статистике американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes» по увеличению числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

Удешевлению нефти способствует вышедшая 10 февраля статистика от «Baker Hughes» по увеличению числа буровых установок в США. По данным компании, по итогам завершившейся 10 февраля рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 12 штук, или на 1,6%, до 741 единицы, в том числе нефтяных — на 8 единиц, или на 1,4%, до 591 штуки, число газодобывающих установок увеличилось на 4 единицы, или на 2,8%, до 149 штук. В годовом выражении число буровых в США выросло на 200 штук, или на 36,97%.

Кроме того, аналитики агентства «Рейтер» отмечают, что ранее на рынке присутствовал скептицизм по поводу соблюдения соглашения по сокращению добычи «чёрного золота» странами ОПЕК. Однако как сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА), за первый месяц действия соглашения ОПЕК выполнила его на 90%. Уровень добычи нефти ОПЕК в январе сократился на 1 миллион баррелей в день, достигнув 32,06 миллиона баррелей в сутки. «Трейдеры сегодня находятся в ожидании публикации ежемесячного доклада ОПЕК», - цитирует агентство мнение неназванных аналитиков из банка «ANZ». Они отметили, что нефть начнёт дорожать, если данные по сокращению её добычи подтвердятся.

Доллар и евро сегодня начали торги на Московской бирже снижением. Рубль продолжает расти к валютной корзине на фоне стабильной нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,1866 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 65,91 копейки. К последней сделке 10 февраля доллар снизился на 5,34 копейки. Позднее американская валюта опустилась ниже 58 рублей - впервые с июля 2015 года.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 88,63 копейки и составил 61,7961 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 15,39 копейки.