Мурманская область. Арктика09.01.17 13:26
Рубль продолжает укрепляться
Центральный банк России с 10 января установил официальный курс доллара в размере 59,8961 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 76,08 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 63,1125 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 69,86 копейки.
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