Рубль продолжает укрепляться

Центральный банк России с 10 января установил официальный курс доллара в размере 59,8961 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 76,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,1125 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 69,86 копейки.