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Мурманская область. Арктика16.02.17 10:35

Рубль продолжает укрепляться

Мировые цены на нефть сегодня утром демонстрируют слабо отрицательную динамику, отыгрывая сообщения о росте запасов «чёрного золота» в США по итогам прошедшей недели вкупе с сокращением её добычи в стране, свидетельствуют данные торгов.

Минэнерго США 15 февраля сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, закончившуюся 10 февраля, выросли на 9,5 миллиона баррелей, или на 1,9% - до 518,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали меньшего увеличения - 3,513 миллиона баррелей, до 512,113 миллиона.

Запасы бензина в США выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 259,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 0,752 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились с показателя предыдущей недели на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 170,1 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 0,696 миллиона баррелей.

Сдерживает удешевление нефти данные о сокращении её добычи в США, также за неделю. Добыча снизилась на 0,01%, или на 1 тысячу баррелей в сутки, до 8,977 миллиона баррелей в сутки. Помимо этого, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге уменьшились на 0,7 миллиона баррелей, составив 64,6 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра»  на торгах Московской биржи составил 57,1065 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 33,46 копейки. Однако к последней сделке 15 февраля доллар снизился на 15,85 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 53,03 копейки и составил 60,5552 рубля Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 16 копеек.

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