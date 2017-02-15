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Мурманская область. Арктика15.02.17 10:29

Рубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть

Мировые цены на нефть сегодня утром демонстрируют отрицательную динамику, отыгрывая данные Американского института нефти об увеличении объёма запасов «чёрного золота» в США по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов.

Согласно отчету «API», коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю выросли на 9,94 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством «Рейтер», ожидали увеличения показателя лишь на 3,5 миллиона баррелей.

Теперь трейдеры ждут публикации позднее в среду официальных данных о запасах нефти в США от Министерства энергетики страны. По прогнозам экспертов, этот показатель за отчётную неделю увеличился на 3,175 миллиона баррелей, или на 0,63%, до 511,78 миллиона баррелей.

Кроме того, способствует удешевлению прогноз Минэнерго США об увеличении добычи сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов страны. Ожидается, что в марте это показатель вырастет по сравнению с январем на 80 тысяч баррелей в сутки - до 4,873 миллиона баррелей в день.

Рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине в начале торгов на Московской бирже на фоне роста цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 56,9372 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 80,16 копейки. К последней сделке 14 февраля  доллар потерял 17,03 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, обвалился на 1,08 рубля и составил 60,2151 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 18,49 копейки.

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