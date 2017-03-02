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Мурманская область. Арктика02.03.17 10:35

Рубль снижается на фоне падающей нефти

Мировые цены на нефть снижаются сегодня  на фоне опубликованных в среду данных об увеличении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщило 1 марта Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 февраля, выросли на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 520,2 миллиона баррелей.

Аналитики ожидали вдвое большего роста показателя - на 3,079 миллиона баррелей, или на 0,59%, до 521,779 миллиона баррелей. Как пишет газета «The Wall Street Journal», показатель достиг исторического максимума.

В целом же в последнее время нефтяные котировки непривычно стабильны. Аналитики «ANZ», мнение которых приводит «The Wall Street Journal», отмечают, что волатильность цен на рынке стала самой низкой с 2014 года. «Если январь 2017 года считался достаточно «скучным» месяцем для нефтяных цен, то февраль был ещё хуже!», - цитирует газета неназванного эксперта Сингапурской фондовой биржи.

Доллар дорожает к мировым валютам сегодня  на фоне комментариев члена совета управляющих ФРС США Лейлы Брейнард, свидетельствуют данные торгов. «С учётом продолжения прогресса, вероятно, будет уместно скоро прекратить дополнительное (монетарное. - Ред.) стимулирование», - цитирует Брейнард агентство «MarketWatch». Она добавила, что рынок труда США приближается к состоянию полной занятости, а инфляция - к целевой планке регулятора. Брейнард также отметила укрепление экономического роста за границей.

Рубль сегодня снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,4357 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 5,81 копейки. К последней сделке в среду доллар подорожал на 12,82 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра»  по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 3,58 копейки и составил 61,5059 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро увеличился на 5,59 копейки.

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