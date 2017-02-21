Мировые цены на нефть сегодня утром демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне выполнения договоренностей о сокращении добычи участниками венских соглашений и данных американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes» об увеличении числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

Позитивное влияние на мировые нефтяные цены продолжает оказывать выполнение соглашения о сокращении добычи «чёрного золота» нефтедобывающими странами. Согласно докладу ОПЕК, в январе страны картеля уменьшили добычу нефти на 890 тысяч баррелей в день по сравнению с декабрем - до 32,139 миллиона баррелей. При этом страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венских соглашений, суммарно снизили её на 1,146 миллиона баррелей из обещанных 1,254 миллиона.

Между тем на нефтяные цены оказывают давление данные «Baker Hughes» об увеличении числа буровых установок в США. По итогам недели, завершившейся 17 февраля, показатель вырос на 10 штук, или на 1,34%, до 751 единицы. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 237 штук, или на 46,1%. Число нефтяных буровых установок за неделю выросло на шесть штук, или на 1% - до 597 единиц, газовых - на четыре, или на 2,68%, до 153 штук.

Однако темпы роста числа буровых установок в США в феврале замедляются. За рабочую неделю, завершившуюся 17 февраля, показатель вырос на 10 штук, неделей ранее - на 12 штук, еще неделей ранее - на 17 штук.

Доллар и евро сегодня снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль укрепляется, поддержанный дорожающей нефтью.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах составил 57,8134 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 28,33 копейки. К последней сделке 20 февраля доллар подешевел на 14,66 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 49,28 копейки и составил 61,2059 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял 32,41 копейки.