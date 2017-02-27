Мировые цены на нефть сегодня утром демонстрируют положительную динамику на оптимизме инвесторов по поводу выполнения договоренностей о сокращении нефтедобычи участниками венских соглашений, несмотря на рост запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно докладу ОПЕК, в январе страны картеля уменьшили добычу нефти на 890 тысяч баррелей в день по сравнению с декабрем - до 32,139 миллиона баррелей. При этом страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венских соглашений, суммарно снизили её на 1,146 миллиона баррелей из обещанных 1,254 миллиона. Кроме того, на прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что страны ОПЕК соблюдают условия соглашения на 90%, а государства, не входящие в организацию, также демонстрируют желание следовать условиям сделки.

В то же время сдерживают рост мировых цен данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 февраля, выросли на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 518,7 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы увеличились на 3,475 миллиона баррелей - до 521,575 миллиона баррелей. «Это был самый низкий рост (запасов нефти в США. - Ред.) за последние пару месяцев», - цитирует агентство «Рейтер» неназванных аналитиков банка «ANZ».

Доллар и евро снижаются сегодня в начале торгов на Московской бирже. Рубль укрепляется, поддержанный дорожающей нефтью.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,0502 рубля. К последней сделке 22 февраля доллар подешевел на 39,48 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился относительно последней сделки предыдущей сессии почти на 28 копеек и составил 61,3717 рубля. В то же время по отношению к официальному курсу, который был установлен Банком России ещё 22 февраля, американская валюта выросла на 37,40 копейки, евро поднялся на 91,92 копейки.