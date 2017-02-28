Рубль упал, но хочет отжаться

Мировые цены на нефть сегодня утром демонстрируют положительную динамику, поскольку оптимизм трейдеров относительно выполнения договоренностей о сокращении нефтедобычи участниками венских соглашений сохраняется, свидетельствуют данные торгов.

В минувшую пятницу ОПЕК сообщила о том, что нефтедобывающие страны, входящие и не входящие в картель, в январе выполнили условия сделки по уровням добыче суммарно на 86% от плана. «Мы ожидаем, что цены на нефть продолжат расти, поскольку ОПЕК может сократить добычу ещё сильнее, чем сейчас», - цитирует агентство «Рейтер» неназванных аналитиков банка «ANZ».

Росту нефтяных цен также способствуют данные Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране. Коммерческие запасы «чёрного золота» в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 февраля, выросли на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 518,7 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы увеличились на 3,475 миллиона баррелей - до 521,575 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,9882 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 5,11 копейки. Однако к последней сделке 27 февраля доллар подешевел на 6,48 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 18,76 копейки и составил 61,4445 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, немного просел. Снижение составило полторы копейки.