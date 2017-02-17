Руководитель ОНФ с инициативами по охране окружающей среды пришёл к главе Мурманска

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов провел рабочую встречу с руководителем регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максимом Сахневичем.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта рассказал о возможностях реализации на территории Мурманской области проектов, направленных на охрану окружающей среды, ликвидацию несанкционированных свалок, благоустройство дворовых территорий.

– ОНФ – одна из самых эффективных общественных организаций, которая привлекает максимальное число участников к обсуждению важных для города и региона вопросов, – отметил Дмитрий Филиппов. – К озвученным на сегодняшней встрече проектам – внимание особое, ведь они направлены в первую очередь на улучшение качества жизни мурманчан.

На встрече обсуждались проекты Общероссийского народного фронта, касающиеся развития областного центра. Дмитрий Филиппов проинформировал Максима Сахневича о действующих городских программах, в том числе программе «Мурманск – город чистоты».