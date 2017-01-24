Мурманская область. Арктика24.01.17 09:24
Руководители учреждений здравоохранения Мурманской области обсудили вопросы взаимодействия с медицинскими колледжами
Министерство здравоохранения Мурманской области совместно с министерством образования и науки Мурманской области провело совещание о взаимодействии медицинских организаций региона с медицинскими колледжами, расположенными в Мурманской области.
В ходе мероприятия главные врачи учреждений здравоохранения ознакомились с материальной и учебной базой Мурманского медицинского колледжа, а также обсудили проблемные вопросы подготовки специалистов со средним медицинским образованием, в том числе целевого обучения для нужд учреждений здравоохранения Кольского севера. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения медицинскими кадрами отдаленных населенных пунктов Мурманской области.
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