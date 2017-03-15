Мурманская область. Арктика15.03.17 08:48
Руководители вокально-хоровых коллективов региона примут участие в областном семинаре-практикуме «Вокально-хоровая работа в ансамблях народной песни»
17 и 18 марта в 10.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет областной семинар-практикум для руководителей вокально-хоровых коллективов Мурманской области.
17 марта участники семинара посетят практическое занятие на тему «Распевание в ансамбле народной песни. Развитие многоголосия». Руководители вокально-хоровых коллективов разберут и разучат песни «Летит-то посохнет» и «Пойду-выйду да на улицу».
18 марта руководителей вокально-хоровых коллективов ждет практическое занятие на тему «Характерные движения разных областей России», а фольклорный ансамбль «Потешенки» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проведет открытое занятие «Вокальная работа с детьми 5-7 лет».
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