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Мурманская область. Арктика14.02.17 06:15

Руководителям муниципалитетов Мурманской области предстоит пройти пять шагов благоустройства

Губернатор Марина Ковтун поручила руководителям муниципалитетов провести общественное обсуждение шагов по благоустройству моногородов Мурманской области с помощью интерактивных возможностей различных интернет-площадок. С этим поручением глава региона обратилась к главам администраций монопрофильных территорий региона вчера в ходе оперативного совещания.

«В каждом моногороде Мурманской области разработаны проекты программ по благоустройству. Они обсуждались как на муниципальном, так и на региональном уровне. Теперь программы должны быть вынесены на общественное рассмотрение. Для обсуждения предложений и обмена опытом между моногородами были созданы группа «Диалог 319» в социальной сети «ВКонтакте» и отдельный сайт «Моногорода РФ. Я настоятельно прошу глав администраций активизировать эту работу на интернет-площадках», – сказала Марина Ковтун.

Развитие монопрофильных муниципальных образований сегодня входит в число приоритетных направлений стратегического развития России в целом. Решением проектного комитета по основному направлению стратегического развития «Моногорода» утверждены целевые значения количества рабочих мест, которые должны быть созданы во всех моногородах страны в 2017-2018 годах. В сумме они являются целевым показателем по данному стратегическому направлению.

Помимо этого, в соответствии с поручениями, данными на федеральном уровне, в каждом моногороде должны быть реализованы комплексные программы развития и программы повышения качества городской среды моногородов. То есть кроме развития бизнеса, не связанного с деятельностью градообразующего предприятия, сегодня перед моногородами поставлена ещё одна комплексная задача. Это так называемые пять шагов благоустройства: благоустройство оживленных общественных пространств, создание возможностей для досуга молодёжи, обновление городских достопримечательностей, модернизация объектов социальной инфраструктуры и активизация заброшенных объектов и территорий.

 

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