Руководство УДХ призывает горожан посодействовать в борьбе со стихией и убрать свои автомобили с обочины дорог

В минувшие выходные Мурманск вновь оказался во власти снежной стихии. На расчистку городских дорог и магистралей от снега было выведено более 170 единиц спецтехники.

– Наши сотрудники убирают город в круглосуточном режиме, – рассказал заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Максим Васильев. – Работу осложняют неубранные с проезжей части автомобили, из-за которых на некоторые участки приходится возвращать технику несколько раз.

Ознакомиться с еженедельным графиком, в котором указаны время и место механизированной уборки мурманских дорог, можно на сайте администрации Мурманска. Руководство Управления дорожного хозяйства призывает горожан посодействовать в борьбе со стихией и убрать свои автомобили с обозначенных улиц, чтобы дорожники смогли выполнить свою работу быстро и качественно.