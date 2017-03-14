«Русская весна» - в Мурманске отметят День воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с исторической Родиной – Россией

В Мурманске 18 марта в сквере на Пяти Углах состоится народное гулянье «Русская весна». Мурманчан приглашают отметить значимое для всех граждан Российской Федерации событие – День воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с исторической Родиной – Россией.

В 14 часов начнётся праздничный концерт с участием творческих коллективов Мурманска и области. На 15.40 запланирован флешмоб «Крым – Россия, навсегда!», в котором смогут принять участие все горожане и гости города. Финалом праздника станет коллективное исполнение песни, в небо полетят шары цветов российского флага.

С 13 до 18 часов будут работать торговые ряды, где гости праздника смогут приобрести сувенирную продукцию, горячий чай и выпечку.