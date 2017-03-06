Рыба ищет где глубже, а торгаши рыбой – где налоги скрыть

Более тщательный сбор налогов с мелких и средних предприятий рыбной отрасли может приносить в казну более 1,5 миллиарда рублей ежегодно, сообщили РИА «Новости» в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. «Сумма налогов, которая должна быть уплачена в бюджет в рамках рыбной отрасли, составляет 5 миллиардов рублей, а взыскивается в среднем за последние годы только 3-3,5 миллиарда, в основном с крупного бизнеса. Очевидно, что разница остаётся в «карманах» небольших предприятий», - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, из общего количества мелких и средних предприятий в рыбной отрасли (оборот менее 700 миллионов рублей в год) налоговая служба проверяет не более 5% компаний.

При этом рыбная ассоциация обращает внимание на то, что в результате сложившейся налоговой практики, крупные компании, чей оборот составляет более 1 миллиарда рублей, поставлены в неравные конкурентные условия по сравнению с мелким и средним бизнесом, теряют прибыль и, как результат, вытесняются с рынка.

«В то же время небольшие компании, избавленные от избыточного налогового пресса, имеют возможность диктовать свои условия потребителям. Например, в крупных городах возникли целые розничные сети по продаже дальневосточной икры, чья финансовая политика направлена на минимизацию налоговых отчислений всеми возможными способами», - говорится в сообщении.

В этой связи рыбная ассоциация предлагает налоговикам создать площадку для регулярного обсуждения вопросов по НДС на рыбном рынке, изменить критерии для предоставления преференциального режима - единого сельхозналога, выделить отраслевую инспекцию в любом регионе по рыбному рынку.

«Необходимо поставить всех участников рынка в равное положение, что, несомненно, будет способствовать обелению рыбного рынка и оздоровлению экономики в целом», - заключили в ассоциации.