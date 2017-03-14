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Мурманская область. Арктика14.03.17 14:17

Рыба плывёт мимо Мурманского морского рыбного порта

Февраль порадовал мурманских портовиков относительно хорошими показателями: выросли и общий грузооборот (29,9 тысячи тонн в 2017 году, 25,1 тысячи в 2016-м), и перевалка рыбопродукции (12,5 тысячи и 11,9 тысячи тонн соответственно). А если сравнить с минувшим январем, то результаты покажутся ещё лучше: мурманские рыбаки доставили в родной порт на 3,3 тысячи тонн рыбы больше, чем в предыдущем месяце.

Однако если сопоставить цифры за два первых месяца этого года с аналогичным периодом 2016 года, то оказывается, что в общем падение объёмов доставки рыбы в Мурманск продолжается и составило почти 20 процентов.

Напомним, 2016 год  по грузообороту рыбы был одним из худших в истории ММРП, а 2017-й обещает быть ещё хуже. Вопрос об эффективности работы российских рыбных портов, стоящий в плане рассмотрения правительством РФ, не может рассматриваться в отрыве от вопроса увеличения поставки уловов на российский берег. И если на Дальнем Востоке ситуация с мощностями по перевалке рыбы и морепродуктов, их хранением и доставкой в остальные регионы России одна, то на Севере статистика свидетельствует о том, что Мурманский морской рыбный порт работает в 1/3 свои нынешних технических и технологических возможностей, по причине недостатка рыбных грузов. Дальнейшее развитие и наращивание мощностей порта при таком положении вещей, без гарантированных объёмов грузов невозможно.

Увы, пока увеличивается только доля экспорта. Напомним, по данным ББТУ, в прошлом году объёмы выгрузки российских рыбопромысловых судов в Норвегии выросли на 20%, в Нидерландах – на 4,5%, на Фарерах – на 4%. Напротив, грузооборот рыбопродукции в Мурманском морском рыбном порту за 2016 год упал на 18 процентов.

Сокращается и количество судозаходов, обычно порт принимал в месяц около сотни судов. Сейчас ситуация иная. «В феврале рыбный порт обработал 77 судов, из них 74 рыбопромысловых, - сообщили в службе главного диспетчера АО «ММРП». – 14 судов из этого числа можно отнести к крупнотоннажным».

Руководство Мурманского морского рыбного порта  в таких условиях делает ставку на непрофильные грузы. Например, в феврале докеры разгружали металлоконструкции для АО «Апатит» и вагоны с мраморной крошкой для «Газпронефтьснабжения».

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