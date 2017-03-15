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Мурманская область. Арктика15.03.17 14:08

Рыбакам Северного бассейна мешают сложная ледовая обстановка и штормовые условия работы

Общий вылов водных биоресурсов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 14 марта текущего года, составил 1028,2 тысячи тонн, что на 23,6 тысячи тонн, или на 2,2% меньше уровня прошлого года. Отставание объясняется сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями, мешавшими работе флота на протяжении последних недель. В то же время российскими пользователями превышены прошлогодние показатели вылова шпрота в Балтийском море, хамсы в Азово-Черноморском бассейне и уровень освоения квот в зонах иностранных государств.

На Северном бассейне выловлено 102,1 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 20,5 тысячи тонн (за счёт неблагоприятной метеорологической обстановки). На промысле трески добыто на 19,7 тысячи тонн меньше – 61,4 тысячи тонн. Вылов пикши снизился на 1,2 тысячи тонн – до 34,6 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбопромышленниками освоено 70,6 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 20,3 тысячи тонн. Уровень добычи в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 55,8 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,1 тысячи тонн.

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