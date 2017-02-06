Рыболовное судно «Алтай» притащили благополучно в порт

Рыболовное судно «Алтай» компании «Путина, потерявшее ход в Баренцевом море, сегодня утром успешно отбуксировали в порт Мурманск.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, спасательное судно «Мурманрыба» вчера в 16.30 взяло траулер на буксир, а сегодня в 6.15 рыболовное судно было передано в порт.

Спасатель «Мурманрыба», в свою очередь, вернулся в район промысла для несения дежурства.

- Пострадавших нет, разлива топлива нет, ситуация на полном контроле, - сообщил начальник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Анатолий Леонтьев.