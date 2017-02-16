Рыболовное судно «Шквал» не выдержало напора шторма в Баренцевом море

Рыболовный траулер «Шквал» терпит бедствие в Баренцевом море, сообщает Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ. «Сегодня около 14.00 мск поступил сигнал от судна «Шквал», которое вело промысел и потерял о ход из-за выхода из строя главного двигателя, на его борту экипаж из девяти человек. Судно находится в восточной части Баренцева моря, на помощь направлен спасательный морской буксир «Мурманрыба», - рассказал руководитель спасательного отряда Анатолий Леонтьев.

По его словам, ориентировочное время прибытия спасателей к дрейфующему судну - через восемь часов, пишет «Интерфакс».

В восточном районе Баренцева моря в настоящее время волнение 3-4 балла, скорость ветра достигает 17 м/с. «Ожидается усиление ветра, но мы планируем завершить спасательную операцию до этого времени. Ситуация сложная, но находится под контролем», - отметил Анатолий Леонтьев.

Отметим, что это уже не первый случай в 2017 году, когда спасательному морскому буксиру «Мурманрыба» приходится выходить в море на выручку рыбаков.