С 1 февраля в Мурманске начнётся приём заявлений для поступления детей в первый класс

Традиционно школы, лицеи, гимназии города устраивают дни открытых детей, проводят родительские собрания. На них можно получить информацию о порядке приема, познакомиться с педагогами, узнать об особенностях образовательного процесса, методиках преподавания.

В минувшие выходные родительское собрание прошло в школе № 5. В этом году учреждение готовится принять 75 первоклассников.

– Порядок при`ма определ`н приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. С 1 февраля до 30 июня принимаются дети, проживающие на закрепленной за школой территории. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс ведется с 1 июля до момента заполнения свободных мест, – рассказала Ирина Ускова, директор средней общеобразовательной школы № 5.

Стоит отметить, что школы готовятся к приему заранее, взаимодействуют с близлежащими дошкольными учреждениями, составляют предварительные списки. Всего в 2017 году планируется открыть 123 первых класса, в которых будут обучаться свыше 3 тысяч первоклассников.

Подробную информацию о зачислении в первые классы можно получить на официальных сайтах общеобразовательных учреждений или в комитете по образованию администрации города Мурманска.