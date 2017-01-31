С 1 января 2017 года государственная информационная система (ГИС) ЖКХ - к услугам граждан, недовольных работой коммунальщиков

Одной из ключевых тем оперативного совещания, состоявшегося вчера в правительстве Мурманской области под председательством губернатора Марины Ковтун, стало поэтапное внедрение государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ (https://my.dom.gosuslugi.ru/#!/main).

Марина Ковтун напомнила, что с 1 января 2017 года только личное обращение гражданина может стать основанием для контролирующих органов к проведению внеплановой проверки. Глава региона отметила, что львиная доля обращений, поступающих к губернатору, касается проблем ЖКХ, которые являются зоной ответственности управляющих компаний и органов местного самоуправления

«По моему поручению Госжилинспекция внимательно отслеживает каждый такой случай, принимает необходимые меры. Однако, чтобы этот механизм был действительно эффективным, чтобы обращение могло стать основанием для проверки, его нужно подать либо через портал госуслуг, либо передать обращение, подписанное гражданином, в соответствующий надзорный орган», – подчеркнула Марина Ковтун.

Как пояснила руководитель Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова, портал госуслуг представляет собой единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) пользователей, авторизирующихся на общем и региональных сайтах государственных услуг. Система позволяет получать определенную информацию или конкретные виды обслуживания. Она обеспечивает полностью санкционированный доступ физических и юридических лиц, предпринимателей и иностранных граждан к сведениям портала госуслуг и его функционалу.

С целью использования ресурсов портала необходимо зарегистрироваться в личном кабинете (lk.gosuslugi.ru).

Губернатор нацелила руководство Государственной жилищной инспекции Мурманской области на серьезную разъяснительную работу, которая позволит гражданам эффективно пользоваться этими новшествами.

Как отмечалось на оперативном совещании, Мурманская область традиционно сохраняет лидирующие позиции по регистрации поставщиков информации и наполнению ГИС ЖКХ соответствующими сведениями.

В то же время Алена Кузнецова отметила ряд муниципалитетов, которые еще не разместили необходимую информацию в ГИС ЖКХ. Губернатор призвала глав администраций взять под личный контроль работу с ГИС ЖКХ и разместить всю необходимую информацию в системе в кратчайший срок.