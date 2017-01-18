С 4 марта приграничье становится более доступным

4 марта 2017 года вступает в силу Протокол о внесении изменений в приложение к соглашению между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Норвегия об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий Российской Федерации и Королевства Норвегия от 2 ноября 2010 г., подписанный в Москве 20 января 2016 года.

Протокол распространяет действие соглашения на часть территории посёлка Нейден, выходящую за пределы 30-километровой приграничной зоны Норвегии. Со дня вступления Протокола в силу жители этой части норвежского посёлка смогут воспользоваться упрощенным порядком поездок в российское приграничье. В свою очередь жители российской приграничной территории, включающей в себя муниципальные образования Никель и Печенга, расположенные на удалении до 30 километров от госграницы между Россией и Норвегией, а также территорий муниципальных образований Заполярный и Корзуново получат возможность посещать указанную часть посёлка Нейден и расположенный там памятник советским воинам-освободителям.