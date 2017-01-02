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Мурманская область. Арктика02.01.17 17:06

С новым гадом: великовозрастный сынок избил мат-старушку

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску в вечернее время поступило сообщение от соседей о том, что в квартире по улице Бочкова слышны крики женщины. Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы установили, что ранее не судимый безработный житель Мурманска 1973 года рождения избил свою мать 1952 года рождения.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. 43-летний мурманчанин объяснил, что конфликт между ним и его 64-летней матерью длится уже давно, в ходе очередной ссоры он не сдержался и несколько раз ударил пенсионерку, причинив ей тем самым телесные повреждения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении жителя Мурманска дознавателем ОП № 3 УМВД России по г.Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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