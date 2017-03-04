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Мурманская область. Арктика04.03.17 10:06

«С поля боя» - в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки, посвященной 90-летнему юбилею организатора поисковой деятельности Льва Васильевича Журина

7 марта в 16.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «С поля боя», посвященной 90-летнему юбилею организатора поисковой деятельности в Мурманской области Льва Васильевича Журина.

Выставка рассказывает о развитии поискового движения в Мурманской области и её организаторе-краеведе Льве Васильевиче Журине.

На выставке будут представлены предметы, найденные поисковиками на месте боев на Мурманском направлении: ложки, котелки, каски, солдатские капсулы, компасы, фронтовые письма родным, часы и многое другое. Из фондов областного краеведческого музея будут показаны предметы, поступившие в музей от жителей Мурманской области в разные годы: подсумок для патронов, солдатские ремни, полевые сумки, пилотки, части противотанковых и ручных гранат, документы бойцов, расшифрованные экспертами судебной экспертизы Министерства юстиции СССР.

Предметы на выставку предоставлены председателем координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константином Добровольским и председателем областного Совета ветеранов Михаилом Орешетой.

Наша справка:

С 1959 года Лев Васильевич Журин начал заниматься поисковыми исследованиями мест боев в Заполярье на Мурманском направлении, организовал работу по сбору и перезахоронению останков погибших воинов, а также работал в архивах Подольска, Гатчины, Ленинграда по установлению имен воинов, координировал работу по благоустройству одиночных могил защитников Заполярья.

Лев Васильевич является не только организатором благоустройства и увековечивания имен воинского захоронения у хребта Муста-Тунтури, но и инициатором составления списка воинских захоронений и памятников боевой славы на Мурманском направлении, а также автором проектов пяти памятников. С 1966 по 1991 годы Лев Васильевич избирался председателем областной общественной инспекции Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В 1997 году Лев Журин был удостоен звания Почетный гражданин города Мурманск, а с 2000 по 2009 годы возглавлял областной совет ветеранов войны и труда.

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