С профессионалами игры в снежки встретились руководители города

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов и руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич посетили городской Дом молодежи. Руководители встретились с представителями команды «Team Murmansk», ставшей победителем 21-го международного чемпионата северных стран по играм в снежки по правилам «Yukigassen».

Состязания по «Yukigassen» прошли 10-12 марта в норвежском городе Вардё. Из 30 команд-участников мурманчане показали лучший результат и завоевали победный кубок. Сейчас ребята готовятся к европейскому чемпионату, который пройдёт в Кемиярви (Финляндия) в начале апреля.

– Этот вид спорта хорош тем, что площадку для тренировок можно организовать в любом месте: и во дворе, и на школьном стадионе, – сказал глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов. – Команда Мурманска во второй раз стала победителем международного чемпионата в Норвегии, я горжусь ребятами, ведь именно они создают нашему городу славу победителя.

– Эта победа доказывает, что огромные силы, которые были вложены в реконструкцию помещения для Дома молодёжи, не были напрасными, – отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.– Сегодня Дом молодёжи объединил в своих рядах самых талантливых молодых людей, горящих желанием творческой самореализации. Городские власти поддерживают все хорошие начинания.

Под крылом Дома молодёжи «выросли» не только чемпионы игр «Yukigassen», но и ярчайшие представители движения КВН. Множество городских праздников, ставших традиционными, родилось в стенах этой творческой мастерской.

Найти возможность для реализации своих талантов в Доме молодежи может каждый. Здесь есть и фотостудия с самым современным оборудованием, и звукозаписывающая студия с микшерным пультом, и репетиционная база со всеми необходимыми музыкальными инструментами, и просторный актовый зал на 75 мест для проведения мастер-классов, конференций, небольших театральных и танцевальных постановок и других творческих выступлений.

– Именно молодые горожане традиционно выдвигают самые свежие идеи по проектам, которые осуществляет Общероссийский народный фронт, – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич. – Отрадно, что благодаря работе городской администрации, подарившей мурманской молодежи такой уютный и светлый дом, у них есть возможность для профессионального и творческого роста.