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Мурманская область. Арктика17.03.17 09:16

С россиян скоро будут брать плату за получение своих денег

В России снятие наличных с пластиковых карт может стать дороже. С середины февраля «Visa» разрешила банкам - владельцам банкоматов (эквайерам) брать комиссию с клиента за снятие наличных в банкоматах, рассказали «Ведомостям» четыре банкира. До этого правила платежных систем это запрещали.

Комиссию за снятие денег с карты берет выпустивший её банк, а потом рассчитывается с владельцем банкомата. Это позволяет устанавливать единые правила игры: клиент всегда знает тариф, каким бы банкоматом он ни воспользовался. Размер межбанковской комиссии устанавливают платежные системы: у «Mastercard» это 0,5% от суммы транзакции, у «Visa» - 0,45% + 3 рубля, у «Мира» - 0,45%. Обычно банки делают снятие наличных в «своих» банкоматах бесплатным, некоторые никогда не берут комиссию за снятие, выплачивая межбанковскую комиссию из собственных средств.

Новая тарифная политика «Visa» принципиально меняет рынок, считают опрошенные «Ведомостями» банкиры, отмечая оговорку: эквайеры смогут брать комиссию за снятие наличных по картам «Visa», только если другие системы изменят свои правила аналогичным образом.

«Mastercard» поддерживает эти изменения и может изменить свои тарифы в ближайшие месяцы, говорят два банкира, знающих это от сотрудников платежной системы.

Представитель национальной платежной системы «Мир» заявил, что система не планирует менять свои правила, сейчас они запрещают владельцам банкоматов брать дополнительную комиссию с держателей карт.

«Поскольку «Visa» и «Mastercard» занимают коллективное доминирующее положение на рынке, то введение необоснованных тарифов может носить признаки нарушения антимонопольного законодательства в части навязывания. Однако, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо проанализировать деятельность «Visa» и «Mastercard» в других странах», - сказал замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Многие банкиры узнали об изменении правил «Visa» от «Ведомостей». «Нам просто прислали бюллетень, который ничем не отличался от дежурной новостной рассылки, хотя обычно о таких существенных изменениях предупреждают заранее - минимум за полгода, они обсуждаются с игроками», - недоволен один из них.

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