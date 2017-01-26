С начала января муниципальным учреждением «Управление дорожного хозяйства» с территории областного центра вывезено более 200 тысяч кубометров снега. Работа организована так, что техника трудится на мурманских дорогах круглосуточно.

Благодаря взаимодействию с УГИБДД уборка городских улиц стала возможна в полном объеме: от бордюра до бордюра, до чистого асфальта. Там, где есть наледь, в работу идет гидромолот.

– Припаркованные на обочинах машины вывозятся, и тяжелая техника может свободно маневрировать. Больше не приходится возвращаться на один и тот же участок по 3-4 раза, чтобы очистить его, – рассказал заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Максим Васильев.

Этой ночью было перекрыто движение и запрещена парковка транспорта на нескольких участках улично-дорожной сети: улице Капитана Егорова, Верхне-Ростинском шоссе, проезде вдоль 178 квартала в Ленинском районе. Сегодня и завтра таким же образом продолжат очищать улицу Капитана Егорова, а также Дзержинского, Гагарина, Карла Маркса. Но это не значит, что убирают только центр города – в соответствии с графиком уборки техника будет работать на улицах Сафонова и Загородной, переулке Водопроводном.

К слову, графики ночной и дневной уборки опубликованы на сайте администрации города в разделе «Актуально». Эта информация была размещена во многих городских СМИ. Однако автолюбители по-прежнему игнорируют все предупреждения, не реагируют они и на временные дорожные знаки о запрете проезда и запрете парковки.