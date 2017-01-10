С владельцев собственности – должников сдерут три шкуры

Владельцы квартир, автомобилей, дачных участков и другой собственности, вовремя не заплатившие налоги, в наступившем 2017 году могут быть оштрафованы на 20% от суммы долга. Извинением не станет ни недоработка налоговиков, не приславших вовремя квитанцию об оплате, ни ссылка на отсутствие информации о том, что ваш ранее «бесплатный» объект теперь облагается налогом - как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности.

Эксперты считают новацию вполне законной, но не совсем справедливой, поскольку государство таким образом де-факто перекладывает налоговое администрирование на плечи юридически «неподкованных» граждан, вынуждая последних платить за недочеты налоговиков.

«Большинство сделок с недвижимостью и транспортом подлежат регистрации. Соответственно, у чиновников есть вся информация о новых владельцах. Налоговики могут получить её в порядке межведомственного взаимодействия», - напоминает заместитель директора Центра правового обслуживания Лариса Науменко.

Согласно действующему законодательству, уточняет она, неуплата налогов за 2015 год из-за отсутствия уведомления из Федеральной налоговой службы (ФНС) больше не является уважительной причиной. Этот налог нужно было уплатить до 1 декабря 2016 года. Ещё до 31 декабря 2016 года действовала льгота - все, сообщившие о своём имуществе, ранее находившемся в налоговой «тени», могли рассчитывать на оплату налога лишь за 2016 год. С 1 января 2017 года все ранее неучтенные налоговиками объекты облагаются налогом по полной.

Таким образом, собственники «объектов-невидимок», которые они приобрели в 2015 году и не оплатили за них налог, уже в 2017 году могут быть оштрафованы на 20% от неуплаченной суммы.

По словам Науменко, наиболее пострадавшими окажутся те, кто не в состоянии оперативно разобраться в юридических перипетиях - пенсионеры, малообразованные и малообеспеченные граждане. Многие из них ранее имели льготы по НДФЛ, которые были упразднены в 2016 году. Они могут не сообщить о собственности, полагая, что платить налоги по-прежнему не нужно, полагает эксперт.

Пока власти, понимая ситуацию, всё же идут на некоторые послабления гражданам. В ряде регионов, например, в Москве и Подмосковье, срок начисления штрафов за неуплату налога на имущество перенесён на май 2017 года, чтобы дать людям возможность разобраться с нововведениями. По транспортному и земельному налогу пени начисляются, как положено.

В свою очередь, руководитель налоговой практики компании «Деловой фарватер» Антон Соничев полагает, что люди независимо от возраста и социального положения должны понимать, что владение автомобилем, земельным участком и недвижимым имуществом платное, и от обязанности платить налоги можно освободиться только на законных основаниях, имея льготы.

«Налоговый кодекс позволяет снизить сумму штрафа при наличии смягчающих вину обстоятельств. В случае установления таких обстоятельств эта сумма может быть снижена более чем на 50%», - уточняет он.

Тем, кто с интернетом на «ты», проще всего завести личный кабинет на сайте налогового ведомства или на портале госуслуг. Кроме того, сумма задолженности за предыдущие налоговые периоды будет указана в налоговом уведомлении, которое ФНС ежегодно рассылает обычной почтой. Если вы по каким-либо причинам такое налоговое уведомление не получили, но обязаны платить налоги, можно лично обратиться в ФНС.

Вывести из «тени» уже имеющуюся собственность или сообщить о недавнем приобретении можно в любом отделении налоговой. Для этого понадобится составить сообщение по форме ФНС, приложив к нему копии правоустанавливающих документов. Если самостоятельно добраться до налоговой не получается - это можно через представителя по доверенности. Также можно направить сообщение по почте или через личный кабинет, разъясняет Соничев.

Эксперты полагают, что введение штрафов дисциплинирует налогоплательщиков. Хотя, по их данным, большая часть уже получает и оплачивает квитанции, а из «тени» выйдут лишь объекты, которые планируются к продаже.

При этом, уверена замдиректора Центра правового обслуживания, малограмотные люди, получившие жильё ещё в 80-е годы, в налоговые органы как не ходили, так и не пойдут. «Им и в голову не придёт, что государству «вдруг» за что-то надо платить, - полагает она. - Тем более, если для этого придётся ехать в налоговую инспекцию, которая находится далеко». При этом Лариса Науменко отмечает, что в ряде случаев путь до налоговой инспекции действительно может стать непосильной задачей. Так, не всем пенсионерам такая дорога по силам и по средствам, пишет 1prime.ru.