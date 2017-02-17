С юбилеем, мурманская «театралка»!

Сегодня Детская театральная школа Мурманска отмечает юбилей. Ровно два десятилетия назад первые 100 учащихся, прошедших конкурсный отбор, пришли в «театралку» учиться искусству перевоплощения. Сегодня ДТШ – успешный участник театральных, хореографических, художественных конкурсов, выставок и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней, постоянный участник праздников и всех значимых событий в жизни города.

– Детская театральная школа – гордость Мурманска, – сказал глава муниципального образования Дмитрий Филиппов. – Множество наград, полученных ребятами за годы существования школы, говорят о том, что здесь преподают настоящие профессионалы, а учатся очень талантливые ребята.

В Детской театральной школе обучаются сегодня около 700 детей. На базе школы сложилась самостоятельная театральная труппа: ежегодно ребята под чутким руководством педагогов ставят более 20 спектаклей.

Более 40 выпускников театральной школы успешно реализуют себя в профессиях, связанных с театром и кино, играют в известных театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды.

В Детской театральной школе сложился уникальный педагогический коллектив, в котором трудятся заслуженные работники культуры РФ, некоторые преподаватели являются ее выпускниками.

Большое праздничное мероприятие, посвященное дню рождения ДТШ, прошло в большом зале школы. Юбиляров поздравили представители городской власти, которые принесли с собой подарки и благодарственные грамоты педагогам.