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Мурманская область. Арктика16.01.17 09:10

«Сбербанк» временно приостановил выдачу образовательных кредитов

Российские учащиеся вузов временно утратили доступ к образовательным кредитам с господдержкой, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу «Сбербанка».

Издание отмечает, что это связано с необходимостью внесения изменений в документы, которые регламентируют реализацию кредитной программы банком, а также с оптимизацией программы господдержки образовательных кредитов Министерством науки и образования. «Сбербанк отмечает, что «сроки возобновления приёма заявок напрямую зависят от оперативности внесения министерством изменений в законодательные акты».

Минобрауки в свою очередь сообщило газете, что оптимизация программы кредитования студентов не предполагает сокращения финансирования: «таких планов у министерства нет».

Кредиты, договора на которые были заключены с банком до 31 декабря прошлого года, выдаются без ограничений, отмечает банк.

Напомним, что программа поддержки кредитования на обучение даёт банкам возможность выдавать образовательный кредит на сумму до 100% стоимости обучения. Срок кредита - период обучения плюс десять лет. Процентная ставка составляет 7,5%. При этом 3/4 ставки рефинансирования субсидируется из бюджета.

По информации крупнейшего российского банка, который на рынке образовательного кредитования с господдержкой остался в одиночестве (осенью 2016 года регулятор отозвал лицензию у второй кредитной организации, дававшей кредиты с господдержкой – «Росинтербанка»), в последнее время наблюдается существенный рост интереса к образовательным кредитам. Ранее «Сбербанк» сообщал о том, что с июля по сентябрь 2016 года по программе было выдано кредитов на 480 млн рублей. Это в два раза превышает объём кредитования за тот же период 2015 года.

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