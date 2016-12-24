23 декабря в Москве состоялся финал Высшей Лиги КВН. В игре приняли участие пять команд: «Сборная города Мурманска», «Азия Mix», «Спарта», «Радио Свобода», «Сборная Большого Московского Государственного цирка».

Выступление мурманчан ведущие текстовой онлайн-трансляции оценили как довольно сильное, хотя заметно было волнение участников команды. «Сборная города Мурманска» снова вывела на сцену «дочку мэра», показал номер с президентами разных стран. Приглашенной звездой приветствия стал Денис Майданов, исполнивший песню к 100-летию Мурманска.

По итогам игры, Чемпионами Высшей Лиги-2016 года стала команда «Азия MIx», второе место у «Спарты». «Сборная города Мурманска» заняла третье место.

Напомним, такой же результат у северян был в прошлом году. На этом они решили остановиться и больше не играть в большой КВН.

Финал Высшей Лиги покажут сегодня в 21.20.