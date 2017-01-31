Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов встретились с КВНщиками заполярной столицы. «Мы всячески приветствуем любые молодежные инициативы, – рассказал Дмитрий Филиппов. – Мурманский КВН – пример слаженной работы неравнодушной молодежи и городской власти».

Флагман мурманского КВН-движения «Сборная города Мурманска» в этом сезоне завоевала бронзовые медали Высшей лиги. По итогам года ребята решили взять творческую паузу, на смену им пришла команда «Морская академия», которая начнет свой путь с Первой лиги.

Стоит отметить, что старт Первой лиги намечен на март, игры пройдут в Казани.