КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Испытание зимой проходят коммунальные службыЗНАКИ: Даже в ненастье звёзды оказывают влияние на нашу судьбу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.01.17 17:21

Сборные команды колледжей Мурманской области проведут соревнования по пауэрлифтингу

28 января в Апатитском политехническом колледже пройдут областные соревнования по пауэрлифтингу среди юношей в зачёт 53-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В Спартакиаде примут участие сборные команды Мончегорского и Апатитского политехнических, Мурманского и Кандалакшского индустриальных, Кольского транспортного, Оленегорского горно-промышленного, Полярнозоринского энергетического и Северного национального колледжей.

Участники 1997 года и моложе будут соревноваться в четырёх весовых категориях: до 60 кг, до 67,5 кг, до 75 кг, до 82,5кг.

Начало соревнований в 11.00.

Состязания проходят в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовало: 382 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:30Новости. Информационная программа.19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ 2016 году цены промпроизводителей РФ выросли на 7,4%В 2016 году большинство россиян стали бедней почти на 6%-PRO ВалютуБиржевой курс доллара достиг 60,06 рублей, евро - 64,3575Российская валюта дорожает к уровням закрытия в условиях повышения мировых цен нефти-PRO ЭнергетикуПредставители муниципалитетов «слетелись» на свет в МончегорскСобственникам нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, пора оформить письменные договоры энергоснабжения с филиалом «КолАтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Испытание зимой проходят коммунальные службыПлановые отключения в Мурманске на 26 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения