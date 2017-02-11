Счастливое будущее Териберки готовит проектная группа по социально-экономическому развитию

Губернатор Марина Ковтун провела вчера заседание проектной группы по социально-экономическому развитию Териберки. Ключевой темой встречи стала концепция развития села, перспективы формирования его архитектурного облика и благоустройства территории. Открывая заседание, глава региона напомнила, что, в частности, благодаря широкому международному успеху фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» Териберка сегодня, пожалуй, самое известное поселение в Мурманской области.

Уже два года в селе проходит Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь». Кроме того, у Териберки богатая, почти 500-летняя история. Здешняя природа производит неизгладимое впечатление на туристов, поток которых непрерывно растет, во многом за счёт групп из Китая.

Губернатор уверена, что этого недостаточно, чтобы рассматривать Териберку как туристскую территорию, поскольку сегодня здесь нет практически никакой инфраструктуры для туристов, причём нет самого необходимого – дороги, позволяющей наладить устойчивое сообщение.

«Но есть большой запрос общества на преображение Териберки. Задача это масштабная. И решить её возможно только при комплексном подходе с использованием проектных методов управления через взаимодействие с местными жителями, органами власти и инвесторами», – подчеркнула Марина Ковтун.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, с этой целью в конце 2016 года правительством области была сформирована проектная группа по развитию Териберки. Основной её задачей является координация деятельности органов государственной власти региона, органов местного самоуправления и организаций в этом направлении.

Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области проведена оценка существующей ситуации, изучены планы реализации инвестпроектов и сформирована предварительная концепция развития территории с учётом интересов всех сторон, которая была представлена на заседании.