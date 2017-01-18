Сегодня в Мурманске пройдут Крещенские купания

Впервые для удобства мурманчан на Семёновском озере около «домика моржей» подготовлены две купели по случаю Крещения.

Сегодня работы по подготовке к Крещенским купаниям были завершены. Водолазы провели обследование дна проруби, чтобы исключить риск травм. Для соблюдения чистоты и порядка у домика моржей установлены биотуалеты и контейнеры для мусора. Прилегающая территория очищена от снега и дополнительно освещена. Для переодевания мужчин установлена палатка, отапливаемая двумя печками, женщины смогут переодеться в самом домике. Дорожки, ведущие от раздевалок к воде, посыпаны песком.

У водоёма будут дежурить представители тревожных служб: бригада скорой помощи, спасатели и полиция.

В 21.00 иерей храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона Евгений Емельянов проведёт освящение воды.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, на дорогах Мурманска будут действовать ограничения.

– Северянам и гостям нашего города советуем ответственно отнестись к собственному здоровью,– отметил начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Мурманска Юрий Осадчук. – До и во время купания воздержаться от приема спиртных напитков. Новичкам следует оценить свое состояние и, только убедившись в собственном здоровье, окунуться в прорубь, желательно находиться в ледяной воде не более 10 секунд.

После купания необходимо снять с себя всю мокрую одежду, обтереться сухим полотенцем и переодеться в теплую сухую одежду.

Наша справка:

Праздник Крещения Господня - один из самых древних. Православная церковь отмечает его ежегодно 19 января. По давней традиции в крещенскую ночь (с 18 на 19 января) на водоемах прорубается лед, где после обряда - освящения воды - желающие совершают омовение.