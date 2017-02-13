МОРЕ ДОБРОТЫ: Даня Фёдоров, герой - будущий полицейский, надеется на помощь земляковВ России бедность воспроизводится в следующем поколении
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.02.17 16:15

Сегодня в Мурманске стартовал конкурс профессионального мастерства молодых учителей «Педагогические надежды»

В этом году в нем принимают участие 35 мурманских учителей: педагогов начальной школы и предметников.

В рамках конкурсной программы учителя представят свои визитные карточки, проведут открытые уроки, поучаствуют в психологических тренингах и спортивных мероприятиях, побывают на мастер-классах опытных старших коллег. Проигравших в этом конкурсе не бывает, ведь знания и опыт, приобретенные в ходе соревнований, педагоги смогут применять в своей дальнейшей работе.

– Конкурс направлен в первую очередь на профессиональный рост педагогов. Его главная цель – поддержка учителей, которые делают первые шаги в профессии, постигают азы преподавательского искусства, – рассказала директор школы № 5 Ирина Ускова. – В этом году в конкурсе принимают участие три педагога школы № 5, отрадно, что двое из них – наши выпускники.

Через неделю стартуют уже ставшие традиционными конкурсы профессионального мастерства «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства». В них примут участие классные руководители, педагоги дошкольного и дополнительного образования, тренеры и инструкторы по физической культуре, логопеды,  музыкальные руководители – все те, кто неравнодушен к своей профессии и готов в ней совершенствоваться.

Имена победителей назовут 2 марта, на торжественной церемонии подведения итогов конкурсов.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Сделан большой шаг в начале пути!
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 35 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Академия « Художественный сериал, 9 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ России бедность воспроизводится в следующем поколенииЦБР желает российским пенсионерам «Мира»-PRO ВалютуЕвро просело почти на 92 копейки, доллар – на 78 копеекРубль продолжает расти-PRO ЭнергетикуЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий регионаПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 февраляПлановые отключения в Мурманске на 13 февраля-PRO Нефть и газРынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей ДонскойОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый рост-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения