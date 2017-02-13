Сегодня в Мурманске стартовал конкурс профессионального мастерства молодых учителей «Педагогические надежды»

В этом году в нем принимают участие 35 мурманских учителей: педагогов начальной школы и предметников.

В рамках конкурсной программы учителя представят свои визитные карточки, проведут открытые уроки, поучаствуют в психологических тренингах и спортивных мероприятиях, побывают на мастер-классах опытных старших коллег. Проигравших в этом конкурсе не бывает, ведь знания и опыт, приобретенные в ходе соревнований, педагоги смогут применять в своей дальнейшей работе.

– Конкурс направлен в первую очередь на профессиональный рост педагогов. Его главная цель – поддержка учителей, которые делают первые шаги в профессии, постигают азы преподавательского искусства, – рассказала директор школы № 5 Ирина Ускова. – В этом году в конкурсе принимают участие три педагога школы № 5, отрадно, что двое из них – наши выпускники.

Через неделю стартуют уже ставшие традиционными конкурсы профессионального мастерства «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства». В них примут участие классные руководители, педагоги дошкольного и дополнительного образования, тренеры и инструкторы по физической культуре, логопеды, музыкальные руководители – все те, кто неравнодушен к своей профессии и готов в ней совершенствоваться.

Имена победителей назовут 2 марта, на торжественной церемонии подведения итогов конкурсов.