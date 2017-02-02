Сельхозпредприятие «Тулома» проходит этап оздоровления и берёт курс на восстановление

Один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей Мурманской области – государственное областное предприятие «Тулома» успешно проходит этап оздоровления и берёт курс на развитие. Такую оценку состояния дел в хозяйстве дала губернатор Марина Ковтун по итогам посещения предприятия и встречи с руководством.

Ещё полгода назад предприятие находилось в сложном финансовом положении. Чтобы стабилизировать ситуацию и дать возможность «Туломе» развиваться, была проведена огромная работа. В результате в мае прошлого года между «Туломой» и основными реестровыми кредиторами было заключено мировое соглашение сроком на 19 с половиной лет. В июне Арбитражным судом было прекращено производство по делу о банкротстве хозяйства. А в июле на пост директора была назначена опытный профессионал Екатерина Богдановна Бугаенко, сохранен опытный и профессиональный коллектив, рассказала Марина Ковтун.

Для развития хозяйства все предпосылки есть, подчеркнула глава региона. В том числе – высокий спрос на продукцию.

«За последние полгода «Тулома» взяла уверенный курс не просто на оздоровление, но и уверенное развитие. Правительство Мурманской области всегда помогало и будет помогать предприятию. Жители области любят туломскую вкусную, натуральную, экологически чистую продукцию. Она не залёживается на полках магазинов. Этому качеству можно доверять», – отметила Марина Ковтун, добавив, что хозяйству важно, помимо прочего, продолжать развивать свою систему сбыта – в этом прямо заинтересована и сама «Тулома», и покупатели.

Сегодня «Тулома» выпускает расширенный ассортимент молочной и мясной продукции, производит и реализует яйца куриные. На предприятии постоянно ведется работа по улучшению качества и расширению ассортимента выпускаемой продукции, производится реконструкция производственных мощностей.

Закуплено и введено в эксплуатацию фасовочное оборудование для розлива молочной продукции в упаковку «Пюр-Пак», оборудование для фасовки сливочного масла в фольгу, сепаратор для производства сливок. В августе 2016 года приобретены два новых травяных транспортировочных подборщика-измельчителя и комбайн.

Предприятие пользуется всеми видами государственной поддержки, предусмотренными для сельскохозяйственных товаропроизводителей Мурманской области. В 2016 году ГОУСП «Тулома» по всем направлениям субсидирования выплачено из областного и федерального бюджетов свыше 146 млн рублей.