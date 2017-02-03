Серебро и бронза XXVIII Всемирной универсиады в Алматы досталось спортсменам Мурманской области

Спортсмены Мурманской области продолжают радовать своими успехами на XXVIII Всемирной универсиаде в г.Алматы (Казахстан).

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, биатлонистка Центра спортивной подготовки Мурманской области Анастасия Егорова выиграла бронзовую медаль в спринтерской гонке XXVIII Всемирной универсиады в Алматы (Казахстан). Допустив только 1 промах и показав отличные скоростные качества, Анастасия стала лучшей среди россиянок и уступила только двум именитым биатлонисткам - членам национальной сборной Казахстана и Украины.

А Сергей Шимбуев, фристайлист Центра спортивной подготовки Мурманской области, член сборной команды России по фристайлу, завоевал серебряную медаль в дисциплине могул.