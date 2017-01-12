Серьёзный ворох проблем в аэропорту Мурманска разгребали в региональном правительстве

Сегодня в правительстве Мурманской области состоялось совещание по проблемам обслуживания пассажиров в аэропорту Мурманск. По поручению губернатора Марины Ковтун его провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. В работе приняли участие представители руководства аэропорта Мурманск, транспортной прокуратуры, УГИБДД по Мурманской области, основных авиакомпаний.

Открывая совещание, Алексей Тюкавин отметил, что необходимость его проведения вызвана серьёзными нареканиями на ситуацию в аэропорту. Происходят частые задержки авиарейсов, вызывает недовольство состояние привокзальной площади аэропорта.

«В общем, накопился серьёзный ворох проблем, и исправлять ситуацию надо самым срочным образом», - подчеркнул первый заместитель губернатора.

Как отмечалось в ходе совещания, в период с декабря 2016 года по настоящее время в Мурманске наблюдаются неблагоприятные погодные условия, в том числе снегопады, превышены месячные нормы осадков. Для обеспечения безопасного выполнения взлётно-посадочных операций аэропорт вынужден закрываться на очистку от снега искусственных покрытий, светосигнального оборудования и радиомаячной системы, обработку покрытий антигололедными реагентами. Также наблюдаются сложности с подъездом автотранспорта к зданию аэровокзала аэропорта Мурманск и парковкой. Имеются претензии к содержанию привокзальной площади, в том числе в части обеспечения безопасного прохода пассажиров к зданию аэровокзала.

В ходе совещания руководству аэропорта указано на необходимость принятия исчерпывающих мер по наличию достаточного количества техники для расчистки взлётно-посадочной полосы и обработки воздушных судов, по обеспечению расчистки привокзальной площади, организации дорожного движения на данной территории с обеспечением мест для посадки и высадки пассажиров.

Также акцентировано внимание авиакомпаний и аэропорта Мурманск на необходимости обеспечить своевременное информирование пассажиров о задержках рейсов, предоставление питья, горячего питания и гостиниц.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области поручено вести постоянный мониторинг ситуации в аэропорту Мурманск по задержке рейсов и принятию мер авиакомпаниями и аэропортом по предоставлению соответствующих услуг пассажирам.