Сергей Свинин, назначенный главой администрации Кировска, сделает упор на туристический кластер и сервисную промплощадку

В этой должности его утвердили депутаты городского Совета депутатов на состоявшейся внеочередной сессии. По итогам рассмотрения документов конкурсная комиссия допустила к участию двух заявившихся кандидатов на должность. Это - Алексей Кувшинов, председатель комитета по управлению муниципальной собственностью администрации и Сергей Свинин, исполняющий обязанности главы администрации. Каждый из них представил программу дальнейшего развития города.

В своём выступлении Сергей Вадимович рассказал о планах по привлечению инвестиций в Кировск, который недавно официально получил статус территории опережающего социально-экономического развития. В приоритете - развитие туристического кластера и сопутствующей инфраструктуры, а также создание крупной промышленной площадки для централизованного сервисного обслуживания горнопромышленного оборудования региона. Среди других пунктов программы Сергея Свинина - повышение привлекательности города, развитие социальных, спортивных и культурных учреждений, улучшение качества работы в коммунальной сфере, оптимизация административно-управленческого аппарата муниципальных предприятий и организаций. В свою очередь, Алексей Кувшинов подчеркнул, что хотел бы уделить больше внимания текущему состоянию дел в городе и комфортному проживанию в нём жителей.

Открытым голосованием все присутствующие депутаты отдали свои голоса Сергею Свинину. Без приставки и.о. Сергей Вадимович будет работать в должности главы администрации с 15 марта.