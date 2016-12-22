Северный флот в этом году получил две полярные станции в Арктике

Военно-морской флот РФ получит в этом году две полярные станции на арктических островах, сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. «Идёт освоение арктической территории, мы принимаем в этом году две полярные станции: на острове Котельный и на острове Земля Александра (архипелаг Франца-Иосифа)», - сказал Евменов журналистам на расширенной коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что Северный флот выполнил все поставленные перед ним в этом году задачи. «Обеспечение и освоение Арктики, подготовка кораблей авианосной группы к дальнему походу в Средиземное море, подготовка наших боевых кораблей и подводных лодок к выполнению задач боевой службы», - перечислил эти задачи командующий.

В свою очередь, командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота Олег Голубев сообщил журналистам, что один из кораблей установил «своеобразный рекорд» по пребыванию в море. «Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» поставил своеобразный рекорд: в течение года находился в море 294 дня», - сказал Голубев.