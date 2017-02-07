Североморск встречает группу кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов»

8 февраля в 16.00 в честь встречи группы кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» на Приморской площади флотской столицы около трибуны состоится праздничный приветственный флэш-моб.

Администрация ЗАТО г.Североморск приглашает всех желающих принять участие во встрече и приветствии членов экипажей кораблей, вернувшихся в родную гавань из дальнего похода и с честью выполнивших поставленные перед ними задачи.

Сбор с российскими флагами и другой праздничной атрибутикой (шариками) на Приморской площади 8 февраля в 15.30.