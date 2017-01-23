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Мурманская область. Арктика23.01.17 10:23

Северяне – нарушители в 2016 году пополнили в бюджеты городских округов и муниципальных районов Мурманской области на сумму около 13 млн рублей

Министерство юстиции Мурманской области подвело итоги деятельности административных комиссий за 2016 год. За прошедший год 19 административных комиссий, действующих на территориях городских округов и муниципальных районов области, рассмотрели 10655 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена законом Мурманской области «Об административных правонарушениях».

Из них 94,4% (10065 дел) составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения; 5,5% (584 дела) – дела о правонарушениях в области торговли; 0,1% (6 дел) – дела о правонарушениях, посягающих на права граждан, институты государственной власти и местного самоуправления.

По-прежнему самая значительная часть правонарушений совершается по статье 6 «Нарушение тишины и покоя граждан» – по этой статье рассмотрено 4579 дел, на 179 дел больше чем в 2015 году.

Заметно увеличилось количество дел по статье 2 «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)» – рассмотрено 3162 дела (на 374 дела больше чем в 2015 году) и по статье 13 «Торговля в неустановленных местах» – рассмотрено 584 дела (на 196 дел больше чем в 2015 году). Суммы штрафов по этим статьям поступают в местные бюджеты.

Кроме того, возросло количество протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, составленных уполномоченными лицами административных комиссий в отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок. В истекшем году таких протоколов составлено 236, на 72 протокола больше чем в 2015 году.

В местные бюджеты в 2016 году поступило около 13 миллионов рублей сумм штрафов.

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