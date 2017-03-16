Северяне могут решить, что и как благоустроить в их населенных пунктах

На сайте регионального отделения «Единой России» проводится сбор предложений от жителей по благоустройству дворов и общественных мест в муниципальных образованиях в рамках партийного проекта «Городская среда».

Напомним, федеральный проект «Городская среда» направлен на поэтапное обустройство дворовых территорий, знаковых мест отдыха в центрах субъектов и муниципалитетов на основании инициатив граждан. На эти цели в целом по стране по инициативе фракции «Единая Россия» в федеральный бюджет заложено свыше 20 миллиардов рублей. Мурманской области выделено 115 миллионов рублей Проект осуществляется на условиях софинансирования: областные средства составляют ещё 102 миллиона рублей.

«Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, - рассказала региональный координатор партпроекта «Городская среда», заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска, руководитель фракции «Единая Россия» Тамара Прямикова. - То есть, именно жители должны решить, что и как благоустроить в их населенных пунктах. Для этого региональное и местные отделения партии в Мурманской области организовали сбор предложений от граждан по благоустройству конкретных дворов, скверов, парков и других общественных пространств».

Для того чтобы оставить свое предложение по благоустройству двора или места отдыха в муниципальном образовании, необходимо зайти на сайт Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» на страничку проекта «Городская среда» и заполнить специальную форму.

Также свои предложения можно оставить в региональном и местных отделениях партии и региональной и местных общественных приемных «Единой России».

«Мы постараемся учесть все предложения, поступившие от граждан, - подчеркнула Прямикова. - Но важно помнить: для того, чтобы предложение воплотилось в жизнь, необходимо выполнить ряд важных условий. Например, для проведения работ по благоустройству во дворе требуется решение собрания собственников жилья многоквартирного дома».