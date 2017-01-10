Северянин избил юриста, являясь его клиентом

В МО МВД России «Полярнозоринский» обратился местный житель 1977 года рождения с заявлением о вымогательстве. Потерпевший рассказал, что его знакомый – 40-летний безработный житель Полярных Зорей – несколько месяцев назад обратился к нему за помощью. Он собирался менять квартиру, и поэтому просил найти юриста.

В ходе обмена по обоюдному согласию 40-летний северянин доплатил 70 тысяч рублей за ремонт в квартире, которую он получил. Однако по прошествии времени он счёл, что сделка была для него невыгодной, и решил потребовать 70 тысяч рублей со своего знакомого, к которому обращался в поисках юриста.

Придя к нему домой, 40-летний житель Полярных Зорей потребовал вернуть указанную сумму, так как, по его мнению, юрист плохо выполнил свои обязательства по юридическому сопровождению сделки. При высказывании требований о выплате денег он избил потерпевшего и пригрозил, что если тот не отдаст ему деньги, он снова применит к нему физическое воздействие.

По факту обращения жителя Полярных Зорей 1977 года рождения полицейскими была проведена проверка, в ходе которой информация заявителя нашла свое подтверждение.

Подозреваемый в вымогательстве был задержан и доставлен в отдел полиции. Он признался в содеянном и рассказал полицейским, что избил своего знакомого, рассчитывая получить денежные средства. Он не ожидал, что потерпевший обратится в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый находится под арестом.